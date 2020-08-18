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Aktüel Bilecik'te uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bilecik'te uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:17:45 -
Bilecik'te uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekipleri, kentte bazı adreslere baskın yaptı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10,16 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca, 8 şarjör, 101 fişek ve tabanca imalatında kullanılan plastik malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.B. ve A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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