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Aktüel

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bilecik’te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1,1 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:34:06 -
Bilecik’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bilecik’te yapılan uyuşturucu operasyonunda 1,1 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen planlı operasyonda 1,1 gram sentetik kannobinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak S.G. isimli şahıs hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan yasal işlem yapılarak, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.G. çıkarıldığı Osmaneli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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