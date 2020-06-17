  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu; 1 kişi tutuklandı

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, 1 zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:47:29 -
Bilecik’te uyuşturucu operasyonu; 1 kişi tutuklandı

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, 1 zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.


Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak yapılan operasyon sonucu S.Y., M.U, Ç.Ç, ve O.Y. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslardan 2,23 gram skunk maddesi, 1 adet pompalı tüfek, 19 adet dolu fişek, 2 adet hassas terazi, 1 adet muşta olarak tabir edilen kesici ve delici alet, 1 adet uyuşturucu madde öğütümünde kullanılan öğütücü, 25 adet ortalama aynı ebatlarda uyuşturucu madde satışında paketlemekte kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo geçirilmiştir.


Şahıslardan M.U, Ç.Ç, ve O.Y. emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. S.Y., isimli şahıs ise, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından mahkemeye sevk edildi. Şahış çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı