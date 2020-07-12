Bilecik'te turna balığı yakalama yarışmasında kadın avcı birinci oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Turna Balığı Yakalama Yarışması"nda 110 katılımcı arasından Aysel Araç birinciliği elde etti.

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Avcılar Kulübü iş birliğiyle Pelitözü köyündeki Gölpark'ta gerçekleştirilen yarışma için gelen amatör balıkçılar çadır kurarak kamp yaptı.

Yarışmacılar en büyük turnayı yakalamak için ellerinde oltalarla saatlerce bekledi. 40 santimetre olarak belirlenen limitin altında en uzun balığı tutan Aysel Araç'ın birinciliği kazandığı organizasyonda, Eskişehir'den gelen İsmail Keçeci ikinci, Özcan Topal üçüncü oldu. Avlanan balıklar yeniden gölete bırakıldı.

Dereceye girenlere ödüllerini veren Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, organizasyondaki geleneği bozmamak amacıyla yarışmayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak yaptıklarını söyledi.

Tüm katılımcılara teşekkür eden Şahin, "Önemli olan üçüncüsünü atlamadan gerçekleştirmekti ama bunu bir festival ortamında yapıp daha eğlenceli, daha katılımlı, daha coşkulu bir yarışmaya dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Yarışmaya Kocaeli'den katılan Mümin Karakaş, bu tür etkinlikler ile farklı illerdeki avcılarla tanışıp dostluklar kurduklarını dile getirdi.

Eskişehir'den gelen Barış Ekilce ise önceki yıllarda da katıldığı yarışmada hoşça vakit geçirdiklerini ifade etti.