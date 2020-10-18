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Aktüel Bilecik'te su kanalına devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı
Aktüel

Bilecik'te su kanalına devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 13:43:59 -
Bilecik'te su kanalına devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te çöp toplama kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Metin Tetik yönetimindeki 16 SBF 97 plakalı Bilecik Belediyesine ait kamyon, kent merkezinden İstasyon Mahallesi'ne giderken TOKİ Rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve su kanalına devrildi.

Sürücü Tetik ile araçta bulunan Erkan Subay ve Adnan Coşkun'un yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre kontrollü sağlandı. Kamyonun çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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