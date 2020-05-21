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Aktüel

Bilecik’te son 30 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Bilecik’te son 30 yılın sıcaklık rekoru kırılırken, termometreler 36,6 dereceyi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:33:47 -
Bilecik’te son 30 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Bilecik’te son 30 yılın sıcaklık rekoru kırılırken, termometreler 36,6 dereceyi gösterdi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü daha mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı. Bu iller arasında Bilecik’te yer alırken, termometreler 36,6 dereceyi gösterdi. Bilecik’te en son 27 Mayıs 1990 yılında 35,8’lik derece sonrası 20 Mayıs 2020 günü termometreler 36,6 dereceyi göstermesi son 30 yılın sıcaklık rekoru oldu.

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