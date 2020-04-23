  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bilecik’te Ramazan öncesi sokaklarda sessizlik hakimdi

Bilecik’te her Ramazan ayı öncesi hareketli günler yaşayan caddeler bu yıl Korona virüs Covit-19 salgını sebebiyle sessizlik hakim olurken, ticaret adeta durma noktasına geldi.

2020-04-23 15:36:04 -
Bilecik’te Ramazan öncesi sokaklarda sessizlik hakimdi

Bilecik’te her Ramazan ayı öncesi hareketli günler yaşayan caddeler bu yıl Korona virüs Covit-19 salgını sebebiyle sessizlik hakim olurken, ticaret adeta durma noktasına geldi.


11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayına bu akşam kalkılacak sahur ile girilirken, Bilecik’in en işlek caddeleri Korona virüs Covit-19 salgını sebebiyle sessizlik hakim oldu. Geçtiğimiz yıllarda kasabından, marketine, kuruyemişçisinden, baharatçısına Ramazan ayı öncesi hareketli günler yaşarken, bu yıl esnafın ticareti durma noktasına geldi. Bilecik’te sokağa çıkma yasağı bulunmamasına rağmen yaşanan sessizlik sevindirirken, esnaf ise işlerinin olmamasından şikayet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı