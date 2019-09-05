0553 313 94 23

Bilecik’te ’’Okul güvenliği ve Koordinasyon’’ toplantısı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında ’’Okul güvenliği ve Koordinasyon’’ toplantısı gerçekleştirildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:47
Bilecik’te ’’Okul güvenliği ve Koordinasyon’’ toplantısı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında ’’Okul güvenliği ve Koordinasyon’’ toplantısı gerçekleştirildi.


İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çocuklar için uygulayacakları kurallarda çok sıkı olacaklarını ifade etti. Şentürk, “Eğitim öğretimde ihmal edeceğimiz, müsemma göstereceğimiz yanlış bir husus, ciddi sıkıntı oluşturabilecek, telafi edilemeyecek olumsuzluklara sebebiyet verebilir. Servis şoförleri ve kantin görevlileri yanlış davranışlar oluşturacak şekildeyse onlara müsamaha gösteremeyiz, göstermeyeceğiz. Okul idaresi olarak gereken asayişin sağlanması için gerekli tedbirleri alacağız. Sorunlarımızı mümkün mertebe kendi içimizde çözmeye çalışacağız, Çocuklar bizim için değerlidir. Etkin bir iletişim dilimiz olacak. Çocukların iletişim dilini iyi öğrenebilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri için onlara fırsat sunacağız. Eğitimle ilgili olarak her noktada donanımlı insan yetiştirelim istiyoruz. Okul idaremize çok iş düşüyor. Orkestra şefleri onlar. Süreç içerisinde gördüğümüz eksik, yanlış varsa oturacağız, konuşacağız, görüşlerimizi paylaşacağız ve müdahale edeceğiz” dedi.


“Kişisel becerileri gelişecek”


Çocuklara kısa film çekme ödevlerinin yanında, farklı projeler uygulayacaklarının altını çizen Vali Şentürk, “Bu ödevler hayata daha güzel bakma alışkanlığı kazandırır. Baktığın güzel şeyleri kayıt altına almak beceridir. Hayata hazırlama, kendilerini ifade edebilmek kişisel el becerileri, zihinsel becerileri geliştirmek gibi sonuçlar olacak. Aileyle daha çok zaman geçirme, çocukla daha çok ilgilenme gibi faydaları olacaktır. Çocuklarımızı anlamlı meşgul edersek, anlamlı meşguliyetlerle koşturursak, kötü alışkanlıklara fırsat bulamazlar. Bilecik’in imkan ve kabiliyeti buna yeterlidir. Yeni eğitim öğretim yılının öncelikle çocuklarımızın güvenliği, huzuru ve mutluluğunun sağlandığı gerçekten nitelikli eğitim alabildikleri bir formatta geçmesini diliyorum” ifadesine yer verdi.


Okul güvenliği hakkında yapılan sunumlarla sona eren toplantıya; Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen ve Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Özel İdare Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, eğitim kurumları müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergene Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
    1. Ergene Belediyesi eylül ayı olağan..
    2. Putin’den Abe’nin İkinci Dünya Savaşı..
    3. Kara Kuvvetleri 4 hastayı helikopterle..
    4. HDP binasına terör baskını
    5. Su kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk..
    6. Eskişehirspor yönetiminde kazan..
    7. İnsan olan bunu yapmaya utanır!
    8. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    9. Takla atan otomobilin sürücüsü..
    10. Futbol okulundan Pazaryerispor’a 25..
    11. Bilecik’te ’’Okul güvenliği ve..
    12. Eken, Orta Anadolu Ekonomi Forumunda..
    13. Karaman’da ilçe milli eğitim müdürleri..
    14. Erkekliğe ilk adımı attılar
    15. Serbest piyasada altın fiyatları
    16. Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman..
    17. Yukatel Denizlispor'da Konyaspor maçı..
    18. Kamu kurumları personel alımı 2019..
    19. CHP'de deprem! O ilçede görevden..
    20. Aşure günü ne zaman hangi tarihte?..
    21. Akşehir’de kıyı kenar çizgisi sorunu..
    22. Hakkında hapis cezası bulunan şahıs..
    23. Rus askeri gemileri Çanakkale..
    24. Çaldıran Belediyesinden 3 bin 570..
    25. Fındık bahçesinde 8 kilogram esrar ile..
    26. Sinop’ta örtü yangını
    27. Zabıta teşkilatının kuruluşunun 193...
    28. Dövizin düşmesi inşaat sektörüne yaradı
    29. Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek?..
    30. İzmir Büyükşehir Belediyesi: "Eymen’in..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!
    Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'