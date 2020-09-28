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Aktüel Bilecik'te karantinayı ihlal edip tarlaya giden 9 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Bilecik'te karantinayı ihlal edip tarlaya giden 9 kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:34:19 -
Bilecik'te karantinayı ihlal edip tarlaya giden 9 kişi yurda yerleştirildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu için evinde bulunması gerekirken karantina kurallarına uymayarak tarlada çalışmayan giden 9 kişi, öğrenci yurduna yerleştirildi.

Osmaneli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğulpaşa köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı kişilerin evlerinde olup olmadığını denetledi.

Karantinada bulunması gerekirken tarlada çalıştığı belirlenen iki aileye mensup toplam 9 kişi, ücretleri kendileri tarafından karşılanmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Bilecik Ertuğrul Gazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Bu kişiler hakkında "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan da işlem yapıldı.

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