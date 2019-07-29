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Bilecik'te kaldırımda yürüyen kadının üzerine cam düştü

Bilecik'te kaldırımdan yürürken bir binanın ikinci katından üzerine cam düşen kadın yaralandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:18
Bilecik'te kaldırımda yürüyen kadının üzerine cam düştü

İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde 2 kızı ve torunu ile yürüyen Aynur Göksu'nun (54) üzerine 5 katlı bir binanın ikinci katında bulunan pencerenin cam kaplaması düştü. 

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan kadını Bilecik Devlet Hastanesine götürdü.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Öte yandan cam kaplamanın kadının üzerine düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardım için kadının yanına koştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:18
  1. İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi
  2. Bilecik Devlet Hastanesi
  3. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  4. Bilecik
  5. cam

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