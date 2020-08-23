Bilecik'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde telefon kablolarını çaldığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kurşunlu köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, köy girişinde bulunan telefon direklerinden kabloları kesen kişileri fark etti.
Ekipler, F.Ç. (31), O.K. (23), K.T. (34), N.A. (42), Y.T. (26) ve S.Ö'yü (34) kabloları çalarken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin minibüsüne de el koyan ekipler, zanlıları sorgulamak üzere jandarma karakoluna götürdü.