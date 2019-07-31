Bilecik’te hem ihracat hem de ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2019 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik’te ihracat ve ithalat azaldı.

Bilecik’te 2019 yılı Haziran ayında, 2018 yılının aynı ayına göre, ihracat yüzde 1,4 azalarak 5 milyon 666 bin dolar, ithalat ise yüzde 45,6 azalarak 2019 Haziran ayında 6 milyon 151 bin dolar olarak gerçekleşti. Bilecik’te 2019 (Ocak - Haziran) 6 aylık toplam ihracat 47 milyon 14 bin dolar, 2019 (Ocak - Haziran) 6 aylık toplam ithalat ise 53 milyon 675 bin dolar oldu.

Öte yandan Türkiye’de ihracat yüzde 14,3, ithalat yüzde 22,7 azaldı.