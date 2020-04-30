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Aktüel

Bilecik’te evlere 220 bine yakın maske dağıtıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından kentte 220 bine yakın maske dağıtıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:00:43 -
Bilecik’te evlere 220 bine yakın maske dağıtıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından kentte 220 bine yakın maske dağıtıldığını söyledi.


Destek Hizmetleri Müdürü Hikmet Şenol’dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Semih Şahin, maske dağıtım çalışmasında yer alan personele teşekkür etti. Bilecik Belediyesi olarak halkın sağlığının korunması için yoğun bir çalışmanın içerisinde yer aldıklarını anlatan Başkan Şahin, "İki hafta gibi kısa bir sürede, şehrimizde çalınmadık tek bir kapı bırakmayarak, maske dağıtan arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Gerçekten arkadaşlarımız bu süre zarfında hiçbir ayrım gözetmeden bütün mahallelerimizi ev ev dolaşarak, maske dağıttı. 20’yi aşkın arkadaşımız bu çalışma kapsamında 220 bine yakın maske dağıttı. Çeşitli nedenlerden ulaşmadığını belirten vatandaşlarımıza da ulaştırmaya devam ediyoruz. Her zaman ilk önceliğimiz hemşehrilerimiz oldu, olmaya da devam edecek. Çalışma arkadaşlarıma ve mümkün olduğunca evde kalmaya devam eden vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreci hep beraber atlatacağız" dedi.

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