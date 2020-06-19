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Aktüel

Bilecik’te ev yangını korkuttu

Bilecik’te 3 katlı bir evin 2’inci katında meydana gelen yangın korkuttu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:52:33 -
Bilecik’te ev yangını korkuttu

Bilecik’te 3 katlı bir evin 2’inci katında meydana gelen yangın korkuttu. Şans eseri evde kimse olmaması sevindirdi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokak Cemile K.’nin ikamet ettiği 3 katlı bir evin 2’inci katında çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına evin balkon çamını kırarak müdahale ederken, yangın kısa sürede söndürüldü. Evde kimsenin olmaması sevindirirken, yangının elektrik prizinden çıktığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaların ardından olay yerinden ayrılırken, evde büyük hasar meydana geldi.

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