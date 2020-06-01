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Aktüel

Bilecik'te ev ve iş yerleri ile tarım arazilerinde su baskını

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:01:58 -
Bilecik'te ev ve iş yerleri ile tarım arazilerinde su baskını

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, bazı ev ve iş yerleri ile ekili arazilerde zarara neden oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı iş yerlerini su bastı.

Şerbetçi otu ve fasulye tarlalarında da hasar meydana geldi.

Dereköy köyünde yaşayan Hüseyin Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanağın büyük zarara yol açtığını söyledi.

Duman, "İlçemizde oluşan dolu ve aşırı yağış ürünlerimize zarar verdi ancak yapacak bir şey yok, Allah'tan gelene diyecek bir şeyimiz yok." dedi.

Ekili arazilerde hasar tespiti için çalışma yapılacağı öğrenildi.

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