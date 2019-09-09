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Bilecik’te CHP’nin 96’ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kuruluşunun 96’ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 22:58
Bilecik’te CHP’nin 96’ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kuruluşunun 96’ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı.


CHP İl Başkanlığında başlayan kutlama etkinliklerinde konuşan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, partilerinin 96’ncı kuruluş yıl dönümü kutlayarak, CHP’nin kuruluş yıl dönümünü bayram olarak değerlendirdiğini belirtti. Şahin, "Bizler en iyi şekilde çalışarak tekrar iktidara geleceğiz. Ben bu anlamda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güzel çalışmaları ile halkımızın yanında yer alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben kuruluş yıl dönümlerini bayram olarak değerlendirmek istiyorum. Onun için hepinizin bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere partimizin her bir kademesinde emek veren bütün arkadaşlarımıza da şükranlarımı iletiyorum’’ ifadelerini kullandı.


Parti binasındaki konuşmaların ardından CHP’nin 96’ncı kuruluş yıl dönümü için pasta kesildi. Son il başkanlığı binasından Cumhuriyet Meydanına yürüyen grup, burada Atatürk anıtına çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam eden programda günün anlam ve önemini belirtenKonuşmalarla son buldu.


Öte yandan, CHP’ye üye olan 60 yeni üyenin rozetleri Belediye Başkanı Semih Şahin ve parti yöneticileri tarafından takıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 22:58
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