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Aktüel Bilecik'te çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Bilecik'te çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:17:00 -
Bilecik'te çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

BİLECİK (AA) - Bilecik'te çatıdan düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gölpazarı ilçesinde Hacıköy'de yaşayan Kadir Nalbant, kışlık erzaklarını koyduğu garajın çatısını onardığı esnada dengesini kaybederek düştü.

Yerde bulunan bir cismin boynuna saplanması sonucu ağır yaralanan Nalbant, yakınları tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Nalbant daha sonra Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nalbant, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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