  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bilecik'te bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-14 03:53:20 -
Bilecik'te bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir apartmanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tevfik Bey Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken emniyet ekipleri apartmandaki "kız konuk evi" olarak kullanılan daireler, iş yerleri ve evlerde kalan vatandaşları dışarıya çıkardı.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alındı.

Yangını görenlerden Feridun Aynur, çevredekilerin bağırma sesine uyandığını ve yangını fark ettiğini aktardı.

Yaralı kimsenin olmadığını belirten Aynur, şöyle konuştu:

"Karşımdaki apartmanın çatısının tamamen yandığını gördüm, alevler içerisindeydi. 2 itfaiye aracı olaya müdahale etti, daha sonra bir tane daha geldi. Polis ekipleri güvenlik şeridi oluşturdu, çevre binaları boşalttılar, kimseye bir şey olmadı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı