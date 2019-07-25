Bilecik’te BES için 3 futbolcu evraklarını aldı

Bilecik’te 3 sporcu Beden Eğitimi Spor Akademisi (BES)’e girmek için evraklarını aldı.

Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, BES’e girecekler sporculara uyararak, bir an önce evraklarını almalarını söyledi.Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, yaptığı açıklama, "BES’e girecekler Bilecik Futbol İl Temsilciliğinden Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 14.00 ile 16.00 arası müsabaka isim listelerini alabilirler. Yani futbol oynamamış kişiler öz geçmişlerini kimlikleri ile başvurarak alabilecekler. Bugüne kadar 1299 Bilecik Kulübünden İsmail Can Ateş, Mehmet Üseme Candan ve Kürespor futbolcusu Selçuk Palacıoğlu bizlerden BES’e girmek için evraklarını aldı. BES’e girecek tüm futbolculara başarılar dilerim" dedi.