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Siyaset Bilecik’te AK gençlerden örnek davranış! 'İftara 5 kala' uygulaması
Siyaset

Bilecik’te AK gençlerden örnek davranış! 'İftara 5 kala' uygulaması

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları üyeleri, Ramazan'da 'İftara 5 Kala' sloganıyla iftarda evine yetişemeyen vatandaşlara hazırladıkları kumanyaları ikram ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 12:25:00 -
Bilecik’te AK gençlerden örnek davranış! 'İftara 5 kala' uygulaması

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı, Ramazan ayında yardımlaşma ve paylaşma konularındaki hassasiyetin daha da arttığını belirtti. Karadayı, "İftara 5 Kala' etkinliğimizle paylaşma sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza hazırladığımız kumanyaları pandemi kurallarına dikkat ederek ikram ediyoruz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazanı Şerif'ini tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

“Harikasınız gençler"

Gençlere teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Gençlik Kollarımız 'İftara 5 Kala' diyerek iftara yolda yakalanan hemşerilerimizin yanında. Bu güzel projeleri için AK gençlere teşekkür ediyorum. Harikasınız gençler" dedi.

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