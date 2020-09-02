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Aktüel Bilecik'te 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulunan kazıda sezon sona erdi
Aktüel

Bilecik'te 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulunan kazıda sezon sona erdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü: - "İskeletin, 14-18 yaşlarında ergen erkek bir bireye ait olduğu tahmin edilmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:34:44 -
Bilecik'te 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulunan kazıda sezon sona erdi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir apartmanın bahçesinde keşfedilen ve Batı Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan Bahçelievler Kazısı'nda yürütülen çalışmaların bu yılki bölümü tamamlandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin apartmanının bahçesinde tesadüfen arkeolojik parçalar bulmasının ardından geçen yıl Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Bilecik Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan kazı çalışmalarına ara verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan'ın danışmanlığında sürdürülen çalışmalarda rastlanan 8 bin 500 yıllık insan iskeletinin, "ilk Bilecikli" olmasının yanında Batı Anadolu'da yerleşik hayata ait ortaya çıkarılmış en eski ergen insana ait olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, Bilecik'te günümüzden 9 bin yıl önce bir yerleşmenin olduğunun kanıtladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Barınakların arasında bir avlu tabanına açılmış çukura gömülmüş iskelet, güneybatı kuzeydoğu doğrultusunda cenin pozisyonunda yatmaktadır. İskeletin, 14-18 yaşlarında ergen erkek bir bireye ait olduğu tahmin edilmektedir. İlk incelemesi, BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Prof. Dr. Turan Efe Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen iskeletin yaş tayini analizleri TÜBİTAK tarafından yapılacaktır. Detaylı inceleme ise Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Antropoloji Laboratuvarında, Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal tarafından gerçekleştirilecektir. Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığında yürütülen bir Avrupa Araştırma Konseyi projesi kapsamında DNA incelemesi de yapılacak iskelet üzerinden çıkacak sonuçların, Neolitik Dönem'de bilginin batıya doğru aktarımı konusunda yeni ve önemli bilgiler vermesi beklenmektedir."

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bilecik Belediyesince desteklenen kazı çalışmalarının gelecek yıl yeniden başlayacağı duyurulan açıklamada, alanın bir açık hava müzesine dönüştürülerek bölge turizmine önemli katkılar sunmasının amaçlandığı ifade edildi.

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