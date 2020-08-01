  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bilecik'te 3 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 16:23:17 -
Bilecik'te 3 ev karantinaya alındı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te 3 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Osmaneli İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, Selimiye köyünde testleri pozitif çıkan hastalar ve temaslı kişilerle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Vatandaşları salgından korumak amacıyla 3 evde karantina uygulaması başlatıldığı belirten açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs testleri pozitif çıkan hastalarla ve temaslı şahıslarla ilgili olarak 3 evin karantinaya alınması kararlaştırılmıştır. Karantina şartlarına uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı