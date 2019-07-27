Bilecikspor’un yeni başkanı Aydın Avcı oldu

Bilecikspor kongresinde seçime tek liste halinde giren Aydın Avcı, kulübün yeni başkanı oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor’da mevcut başkan Ahmet Subaşı, kulüp binasında gerçekleşen olağan kongrede aday olmazken, seçime tek liste halinde giren Aydın Avcı Bilecikspor’un yeni başkanı oldu. Kongrenin divan Başkanlığına Ruşen Gül seçilirken, kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Gündemin okunması ve müzakeresi, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, finansal tabloların okunması, müzakeresi edilmesi ve oylanması, yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası, tahmini bütçenin okunması ve oylanması, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve dilek temennilerle devam etti. Seçime tek liste halinde giren Aydın Avcı’nın oluşturmuş olduğu yeni yönetim açık oylama yöntemi ile oylamaya sunuldu.

"Hayalimiz öncelikle BAL"

Bilecikspor’un yeni başkanı Aydın Avcı, öncelikli hedefleri Bilecikspor’u amatör ligden Bölgesel Amatör Lig’e taşımak olduğunu belirtti. Avcı, "Genel kurulumuzun Bilecikspor taraftarına, Bileciklilere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bundan önceki başkanlara,görev almış arkadaşlara, yöneticilere hepsine teşekkür ediyorum. Bilecik’te sporun daha iyi gelişmesi için elimizden gelen her şeyi var gücüyle yapacağız. Bununla ilgili tüm halkımıza sporu sevdirmek adı altında faaliyetlerde bulunacağız. Bilecikspor ile ilgili büyük hayallerimiz var.Hayallerimiz öncelikle bal ligi,ondan sonra üst ligler.Hayal kuracağız fakat hayalperest olmayacağız. Önemli olan sağlam adımlarda ilk önce spor kulübümüzün sabit gelirlerini elde edebilecek projeler yoğunlaşacağız ve yolumuza bakacağız. Bilecikspor’u daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Bundan önceki başkanlara da teşekkürlerimi sunuyorum ayriyeten eski sporcularımızı ve Bilecikspor’da top oynamış herkesi bundan sonra tribünlerde görmek istiyoruz”ifadelerine yer verdi.

Bilecikspor’un yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Aydın Avcı, Murat Okat, Suat Yılmaz,Ertan Onur,Uygar Tatar,Berat Subaşı, Murat Alp Made, Ersel Emiroğlu, Ali Muyşin, Murat Yardımcı,Kenan Bozan,Cihan Ünsal,Taşkın Deniz, Fatih Adıgüzel , Çetin Ceyhan,Turgay Gül,Cihan Uygun.