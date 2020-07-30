Bilecikli arıcı asırlık ceviz ağacında bal üretiyor

BİLECİK (AA) - ZAFER ÖZUĞUR - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hobi olarak başladığı arıcılıkta 20 yılını tamamlayan Sebahattin Şahin, asırlık ceviz ağacının gövdesinin üzerinde bal üretiyor.

İlçeye 12 kilometre uzaktaki Softalar köyünde ikamet eden 57 yaşındaki çiftçi Şahin, 2000 yılında tek kovanla arıcılığa başladı.

Şahin, aradan geçen süreçte kovanlarının sayısını 30'a yükselterek, çiftçiliğin yanında bu işi de sürdürüyor.

Kovanlarına uygun yer arayan Şahin, bunun için köyün yakınında bulunan ceviz ağacını seçti.

Ağacın gövdesinin üzerine kovanlarını sırayla bırakan Şahin, bu sayede onları dış etkenlerden de korumayı amaçlıyor.

Sebahattin Şahin, AA muhabirine, çiftçiliğe çocukluktan bu yana devam ettiğini söyledi.

Arpa, buğday, nohut ve ayçiçeği ile bazı meyve çeşitlerinin üretimiyle uğraştığını belirten Şahin, ayrıca doğal zenginlikleri değerlendirerek arıcılık yaptığını dile getirdi.

- "Zor bir iş ama zevkli"

Geçen yıl kovanlarından üçündeki arıların hastalıktan zarar gördüğünü ifade eden Şahin, bu nedenle kovanlarını ceviz ağacına bırakmaya başladığını anlattı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Kovanları yerleştirdiğim ceviz ağacının ne zaman dikildiğini kimse bilmiyor. Büyüklerin anlattığına göre 1 asrın üzerinde. 20 metre yüksekliğindeki ceviz ağacının ortasına yerleştirdiğim kovanları 2-3 günde bir kontrol ediyorum. Arıları alıyorum ve kovanlara aktarıyorum. Bazen kendi ballarını burada da yapıyorlar. Sezon sonuna kadar, çerçeveleri alıp yerine yedek çerçeve bal bırakıyorum. Zor bir iş ama zevkli."

Yılda ortalama 300 kilogram bal ürettiğini ifade eden Şahin, bunları ilçedeki müşterilerine sattığını sözlerine ekledi.