Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde toplu açılış heyecanı

26 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen açılış törenine Bilecik Valisi Sayın Bilal Şentürk’ün yanı sıra Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik ili protokolü, akademik ve idari personeller katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, içinde bulunduğumuz salgın süreci nedeni ile öğrencilerimizin eksikliğine vurgu yaparak bu olumsuz durumun öğrencilerimiz için “en iyi olanı” sunma arzumuza engel olmadığını belirtti.

Tarihten Aldığımız Sorumlulukla Geleceğe Yürüyoruz

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Beydemir yaptığı konuşmada “Üniversiteler devletlerin güncel bilim ve teknolojideki yerlerini gösterdikleri gibi bulundukları ülkelerin eğitim seviyelerini ve güçlerini de temsil ederler. Tarihimize baktığımızda dünyanın en güçlü ve en refah toplumu olarak yüzlerce yıl yaşamış ve temelleri şu bastığımız topraklarda atılmış olan Osmanlı İmparatorluğuda gücünü, zamanının teknolojisini takip eden o zamanın üniversiteleri olan medreselerinden yetişen bilim insanlarından almıştır. Sinan’ın Süleymaniye’sine, Selimiye’sine; Fatih’in surları paramparça eden toplarına, gemilerine, insanlara şifa dağıtan hekimlerine bakmak bile bu iddiaların ispatı olacaktır.” ifadelerini kullandı.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Beydemir Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin gerek kamu gerekse özel sektör paydaşlarına yaptıkları katkılardan ötürü şükranlarını sundu.

Sırası ile İstiklâl Marşı Anıtı, Ana Giriş Kapısı, Bayrak Direği Alanı ve Kampüspark’ın açılışının yapıldığı törende konuşan Bilecik Valisi Sayın Bilal Şentürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde yapılan fiziki, teknik ve akademik çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek başarılı çalışmalardan dolayı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne teşekkür etti. Bilecik ilinde sağlık alanında yapılan çalışmaların Tıp Fakültesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi ile yeni bir boyut kazandığını belirten Vali Şentürk, önümüzdeki dönem için de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yapılacak tüm çalışmalara Valilik olarak paydaş olacaklarını belirtti.

İnsansız Hava Araçlarımız Göklerde…

Milli Sporcu Melih Ulupınar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından yürütülen “İnsansız Hava Araçlarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında tasarlanan İHA’larlabir akrobatik uçuş gösterisi yaptı. Gösteri esnasında Proje Sorumlusu Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk,tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan insansız hava araçlarımız hakkında davetlilere bilgiler aktardı.