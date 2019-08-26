0553 313 94 23

Bilecik kadınlar hem meslek öğrenecek, hem de evlerine katkıda bulunacak

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan "İstihdam Atölyeleri" ile ilk aşamada ev hanımları hem meslek sahibi, olacak hem de aile ekonomilerine katkı sağlayacak.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:21
Bilecik kadınlar hem meslek öğrenecek, hem de evlerine katkıda bulunacak

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan "İstihdam Atölyeleri" ile ilk aşamada ev hanımları hem meslek sahibi, olacak hem de aile ekonomilerine katkı sağlayacak.


Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda önemli çalışmalar imza atan Bilecik Belediyesi tarafından Mahalle Konaklarında gerçekleştirilecek istihdam atölyeleri kapsamında ev kadınları yapacakları parça başı iş karşılığında ücret alacaklar. Kadın istihdamına önem veren Belediye Başkanı Semih Şahin’in talimatı doğrultusunda hazırlanan, "İstihdam Atölyeleri" ilk aşamada kadınlara yönelik olurken, daha sonra ihtiyaca göre dezavantajlı vatandaşlarımız ile erkeklere yönelik gerçekleştirilecek. Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ev hanımlarının sosyal hayata daha çok dahil olması ve aile ekonomilerine katkı sağlamaları düşüncesiyle gerçekleştirilecek proje ile Mahalle Konakları daha işlevsel hale gelecek. İlk önce Bahçelievler Mahalle Konağında başlayacak olan projeden faydalanmak isteyen ev hanımları, Bilecik Belediyesi Bilgi Evi İstihdam Masası’na başvurarak, İstihdam Sorumlusu Cemile Toka ile yüz yüze görüşebilir ya da 214 90 00 (Dahili No: 9130) numaralı telefonları arayarak detaylı bilgi alabilirler. Kadınlarımızın aile ekonomilerine büyük katkı sağlayacakları proje, diğer mahalle konaklarında da gerçekleştirilecektir" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Şampiyona yakışan bir oyun oynayamadık
    1. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
    2. 2023 eğitim vizyonunun felsefesi milli..
    3. Konya’daki kazada ölen babanın..
    4. Burası Afrika değil, Ergani
    5. İspanya'da savaş uçağı düştü
    6. 52 adet tekerlekli sandalye..
    7. Başkan Erdoğan konuşuyor
    8. Adana'da zabıtalardan Arapça tabela..
    9. Ürdün'den, İsrail'in Kudüs Vakıflar..
    10. Güngören'de eşini öldüren zanlı..
    11. İş bulamadı pes etmeyip kendi iş..
    12. Altın fiyatları
    13. Türkiye'den net açıklama: Haklı..
    14. Beyazgül, fetih yolcularını uğurladı
    15. İran alıkonulan tankerdeki petrolün..
    16. Şehitlerimiz dualarla uğurlandı
    17. Kocasını bıçaklayarak öldüren Hülya..
    18. Solculara öyle, Akit’e böyle!.. RTÜK..
    19. Türkiye 7 yaşındaki Salim için..
    20. Çocuklar için atıştırmalıklara dikkat
    21. Arıların ürettiği propolisi dünyaya..
    22. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı..
    23. Çocuklarda el, ayak, ağız hastalığına..
    24. Abi kardeş ölümden döndü
    25. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
    26. Adebayor Kayseri'ye geldi
    27. Çene şekli güzelliği etkiliyor
    28. Basın artık o komutana emanet
    29. İşte laikçi badecilerin sahip olduğu..
    30. İran'da reformistler "seçim..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı