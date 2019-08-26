Bilecik kadınlar hem meslek öğrenecek, hem de evlerine katkıda bulunacak

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan "İstihdam Atölyeleri" ile ilk aşamada ev hanımları hem meslek sahibi, olacak hem de aile ekonomilerine katkı sağlayacak.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda önemli çalışmalar imza atan Bilecik Belediyesi tarafından Mahalle Konaklarında gerçekleştirilecek istihdam atölyeleri kapsamında ev kadınları yapacakları parça başı iş karşılığında ücret alacaklar. Kadın istihdamına önem veren Belediye Başkanı Semih Şahin’in talimatı doğrultusunda hazırlanan, "İstihdam Atölyeleri" ilk aşamada kadınlara yönelik olurken, daha sonra ihtiyaca göre dezavantajlı vatandaşlarımız ile erkeklere yönelik gerçekleştirilecek. Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ev hanımlarının sosyal hayata daha çok dahil olması ve aile ekonomilerine katkı sağlamaları düşüncesiyle gerçekleştirilecek proje ile Mahalle Konakları daha işlevsel hale gelecek. İlk önce Bahçelievler Mahalle Konağında başlayacak olan projeden faydalanmak isteyen ev hanımları, Bilecik Belediyesi Bilgi Evi İstihdam Masası’na başvurarak, İstihdam Sorumlusu Cemile Toka ile yüz yüze görüşebilir ya da 214 90 00 (Dahili No: 9130) numaralı telefonları arayarak detaylı bilgi alabilirler. Kadınlarımızın aile ekonomilerine büyük katkı sağlayacakları proje, diğer mahalle konaklarında da gerçekleştirilecektir" denildi.