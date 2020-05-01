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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir’den Gölpazarı’nda inceleme

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Yasin Özdemir, Gölpazarı’ndaki spor tesislerini inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:28:07 -
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir’den Gölpazarı’nda inceleme

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Yasin Özdemir, Gölpazarı’ndaki spor tesislerini inceledi.


Çiçeği burnundaki İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde ziyaretinden Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile ilçedeki spor tesislerini yerinde inceledi. Yeni görevinde İl Müdürü Özdemir’e başarılar dileyen Başkan Suer, "İlçemizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın devam eden çalışmaları ve yeni yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. İl Müdürümüze çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.


Öte yandan Başkan Suer, İl Müdürü Özdemir’e üzerinde İstiklal Marşı’nın 10 kıtasının yazdığı bir tablo hediye etti.

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