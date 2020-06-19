  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ödüle layık görüldü

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Müze Özendirme Yarışmasında Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, ‘’Kent Müzeleri’’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:48:47 -
Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ödüle layık görüldü

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Müze Özendirme Yarışmasında Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, ‘’Kent Müzeleri’’ kategorisinde ödüle layık görüldü.


Altı temel kriter göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucunda Göç Müzeleri, Kent Müzeleri, Kent Tarihi Müzeleri, Kent Belleği ve Arşiv Müzeleri, Yaşam Kültürü Müzeleri, Milli Mücadele Müzeleri, Sanayi Müzeleri, Sanat ve Edebiyat Müzeleri, Denizcilik Müzeleri ve Maket Müzeleri kategorilerinde ödüller verildi.


"Müze Özendirme Yarışmasına 16 belediyeden, farklı ölçeklerde 18 müze katıldı"


Alınan ödül hakkında değerlendirme yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Bu yıl 20’inci yaşını kutlayan TKB’nin iyi müzecilik örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin müze uygulamalarında önder olma ve koruma bilinci yaratma rollerini öne çıkarmak ve ülkemizde yerel yönetimlerin girişimiyle oluşturulmuş müzeler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlediği Müze Özendirme Yarışmasına 16 belediyeden, farklı ölçeklerde 18 müze katıldı. Her müze kendi ihtisas alanında değerlendirilerek; Göç Müzesi, Kent Müzesi, Kent Tarihi Müzesi, Kent Belleği ve Arşiv Müzesi, Yaşam Kültürü Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Sanayi Müzesi, Sanat ve Edebiyat Müzesi, Denizcilik Müzesi ve Maket Müzesi olmak üzere 10 farklı kategori belirlendi. Göç Müzesi kategorisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi; Buca Göç ve Mübadele An Evi ile Manavgat Belediyesi Giritli Müzesi - Giritliler Kültür Evi ile Odunpazarı Belediyesi ise, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi ile ödüle layık görülürken, Kent Müzeleri kategorisinde Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ödüle layık görüldü" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı