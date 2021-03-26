Bilecik belediyesi hangi partide? Bilecik belediye başkanı hangi partiden?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."

Bilecik seçim sonuçları (31 Mart 2019 yerel seçim)

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre, Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, HDP) CHP’den Semih Şahin oyların yüzde 50,64’ünü alarak Bilecik Belediye Başkanı oldu. AK Parti’nin ayadı Nihat Can ise oyların yüzde 42.02’sini aldı.

Semih Şahin kimdir?

Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik'te doğdu. İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu'nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji'nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.