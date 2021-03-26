Bilecik belediyesi hangi partide? Bilecik belediye başkanı hangi partiden?
Bilecik Belediyesi, ifsad sözleşmesi olarak bilinen İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına içine sindiremedi. Bilecik Belediyesi, LGBT sapkınların önünü açan, Türk aile yapısını kökünden sarsan İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin afiş yayınladı. Afişler güvenlik güçleri tarafından kaldırılırken, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Peki Bilecik belediyesi hangi partide? Bilecik belediye başkanı hangi partiden? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin kimdir?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediyesi tarafından asılan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin afişlerdeki ifadeler hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, öğretmenlerimizi ve polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki billboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediye Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır."
Bilecik seçim sonuçları (31 Mart 2019 yerel seçim)
31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre, Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, HDP) CHP’den Semih Şahin oyların yüzde 50,64’ünü alarak Bilecik Belediye Başkanı oldu. AK Parti’nin ayadı Nihat Can ise oyların yüzde 42.02’sini aldı.
Semih Şahin kimdir?
Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik'te doğdu. İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu'nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji'nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.