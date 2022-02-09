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Eğitim Bilecik 10 Şubat okullar tatil mi? Pazaryeri Bilecik 10 Şubat okullar var mı?
Eğitim

Bilecik 10 Şubat okullar tatil mi? Pazaryeri Bilecik 10 Şubat okullar var mı?

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle 9 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildi. Kar yağışı sebebiyle ilçede yarın da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Peki, Bilecik okullar tatil edildi mi?

Yeniakit Publisher
2022-02-09 17:30:00 -
Bilecik 10 Şubat okullar tatil mi? Pazaryeri Bilecik 10 Şubat okullar var mı?

Kar yağışı sebebiyle Bilecik’te yarın yani 10 Şubat’ta okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı.

Bilecik 10 Şubat okullar tatil mi? Pazaryeri Bilecik 10 Şubat okullar var mı?

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlık sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 9 Şubat Çarşamba ara verildiği belirtildi.

10 Şubat Perşembe gününe ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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