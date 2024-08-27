Bile bile sıcak mesaj! Özlem Zengin Sözcü ve ananelerine pas attı

AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu için kullandığı ifadelerle, başta Cumhuriyet, Sözcü olmak üzere CHP yandaşı ve mütedeyyin kesime karşı olan medya organlarına malzeme verdi. Zengin, Dilruba Kayserilioğlu’nun tutuksuz yargılanmasını istediğini söyledi.

Zengin’in ifadeleri sol tandanslı medyada destek bulurken, mütedeyyin kesimde tepkilere neden oldu.

Akit TV’de Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Özlem Zengin’in sözleri de masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, karşı mahalleye sıcak mesajlar vermek için Sözcü gibilerine pas verilmemesi gerektiğini vurguladı. Karahasanoğlu, eşcinsel şarkıcının filmini iki kez izlediğini söyleyen Zengin’in, yıllar önce bir eşcinselin sunduğu programa katıldığını hatırlatarak, tekrar aynı sunucuyla röportaj yapmasının yanlış olduğunu da ekledi. Ali Karahasanoğlu, “Bu bir anlamda eşcinselliği meşrulaştırmaktır” dedi.