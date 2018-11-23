Bildirimler başladı! Erdoğan 40 adayı yarın açıklayacak

AK Parti, İstanbul, Ankara, İzmir dahil 40'a yakın belediye başkan adayını yarın açıklıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı adaylara, adaylıklara dair bildirimleri yapmaya başladığı da ifade edildi. AK Parti kaynakları, üç metropol ilçelerinin ise belediye başkan adayıyla yapılacak çalışmanın ardından açıklanacağını ifade etti.



AK Parti, teşkilatın görüşleri, anketler ve temayül yoklamasının ardından üzerinde anlaşmaya varılan İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 40'a yakın ilde belediye başka adayını yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşmesi beklenen törenle açıklayacak.

Erdoğan'dan tebliğ

AK Parti'de yerel seçim adaylarını belirlemeye yönelik çalışmalar devam ederken Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde de bazı illere ilişkin değerlendirmeler yapıldığı, bu çerçevede 40 ilin netleştirildiği, bazı illerin ise kurmayların yapacağı çalışmaların ardından belirleneceği vurgulandı. Erdoğan'ın belirlenen bazı il belediye başkanlarına tebliğde bulunduğu da öğrenildi. AK Parti, üzerinde tartışma ve netlik olmayan iller için son bir anket çalışması yapacak.

30 bin kriteri

İlçelerde üç büyükşehir haricinde 30 binin altında nüfusu olan yerlerde teşkilatın talebine göre belirleneceği de kaydediliyor. Erdoğan'ın nüfusu 30 bin altında olan ilçelere ilişkin ilçe ve il teşkilatlarından gelecek talepleri dikkate alacağını il başkanlarına ilettiği vurgulanıyor.

‘MHP ile çalışılacak'

AK Parti'de MHP'nin elinde olan Adana, Mersin, Manisa ile MHP'nin güçlü olduğu Balıkesir iline dair Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin ardından yeniden başlayan ittifak görüşmeleri sonunda adayların netleşeceği ifade ediliyor. AK Parti kurmayları, bu illerde AK Parti'nin, "aday çıkarmama" gibi bir yola girmeyeceği vurgulanırken başka formüller üzerinde durulduğu kaydedildi.