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Gündem Bildiri yayınlayan amiraller birbirine düştü! Biri sattı biri kıvırdı
Gündem

Bildiri yayınlayan amiraller birbirine düştü! Biri sattı biri kıvırdı

Gece yarısı darbe imalı bildiriyi yayınlayan emekli amiraller birbirine düştü. Bildiriyi yazan Ergun Mengi, “Işık Biren tavsiyede bulundu” derken Işık Biren ise “Kimseyle konuşmadım, internetten onayladım” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 12:56:00 -
Bildiri yayınlayan amiraller birbirine düştü! Biri sattı biri kıvırdı

Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili soruşturma genişletilirken, bildiriye son şeklini veren isim Ergun Mengi ile bildiride imzası bulunanlardan emekli amiral Işık Biren karşı karşıya geldi. Mengi çıkarıldığı mahkemede, büyükelçilerin "Montrö" açıklamasına benzer bir açıklama yapılması kararı alındığını belirterek, "Tarihini tam hatırlamamak ile birlikte Işık Biren'i aradım, böyle bir duyuruyu hazırlayayım mı diye sordum. Bana; 'Yapabilirsin' dedi" ifadelerini kullanmıştı. Mengi ayrıca, "Ben Montrö Sözleşmesi konulu bir metin yazdım. Sarıklı amiral kısmını Feyyaz Öğütçü yazdı" demişti

Işık Biren ise Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye yapıtğı açıklamada, "Kimseyle telefon görüşmesi yaptığımı hatırlamıyorum. Ben Montrö'yle ilgili emekli amirallerin bildiri yayınlamasına onay verdim. Onay vermedim demiyorum. Kimseyle telefonla görüşmedim, internetten onay verdim. Susabilirdim ama ben susmayı tercih etmedim. Montrö ve Boğazlar konusunda açıklama yapılmasına onay verdim" dedi.

Bildiride ikinci dalga

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli 104 amiralin darbe imalı bildirisine ilişkin başlattığı soruşturmada, altısı emekli amiral biri emekli general 7 şüpheliyi daha ifadeye çağırdı. Emekli askerler ileri yaşları ve pandemi tedbirleri nedeniyle 22 Nisan'da ifadeye çağrıldı. Savcılığın talimatı doğrultusunda Terörle Mücadele Şubesi polisleri, dün sabah saat 7.30'da eş zamanlı olarak altı emekli amiral'in evlerinde arama yaptı. Evinde arama yapılanlar şunlar: Eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Tezeren, eski Deniz Harp Akademileri Komutanı Metin Açımuz, eski İstanbul Tersanesi Komutanı Prof. Nurhan Kâhyaoğlu, eski Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Işık Biren, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Ali Önel Yüksel, eski İstanbul Boğaz Komutanı İlker Güven.

'Aksi halde' bu mesajdan sonra eklendi

Ergun Mengi, İlker Güven'le ilgili ifadesinde, "Okunan mesajı gruba gönderen Emekli Tuğamiral İlker Güven'dir. Bu mesajdan sonra, söz konusu ibare (aksi halde) duyuruya eklenmiştir" demişti.

TESUD başkanın da evinde arama yapıldı

Emekli amirallerin yanı sıra bildiride imzası bulunmayan Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı (TESUD) emekli tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan'ın da evinde arama yapıldı. Çalışkan, bildiriyi kınamadıklarını açıklamıştı.

Işık Biren'de 12 eylül ruhu

Emekli Koramiral Işık Biren, 12 Eylül darbesinden sonra darbeci generallerin yanında 'Milli Güvenlik Konseyi Koordinatörü, Komisyonlar Başkanı' olarak görev yapmıştı.

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