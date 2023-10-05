Bildiklerinizi unutun... Konu: Pisagor

Yeterince uzun süre matematik çalışırsanız muhtemelen Pisagor'un ismine lanet okursunuz ya da eğer biraz üçgen hayranıysanız "Pisagor'a teşekkür" edersiniz.

Ancak Pisagor matematiğin gelişiminde önemli bir tarihsel figür olmasına rağmen kendisiyle en çok ilişkilendirilen denklemi (a2 + b2 = c2) çözemedi.

Bir dikdörtgenin içindeki köşegenin uzunluğunu çözmek için Pisagor teoremini kullanan eski bir Babil tableti (IM 67118 gibi akılda kalıcı adıyla) var. Muhtemelen öğretim amacıyla kullanılan tablet, MÖ 1770'e, yani Pisagor'un doğmasından (MÖ 570 civarında) yüzyıllar öncesine dayanıyor.

MÖ 1800-1600 civarına ait başka bir tabletin içinde üçgen etiketli bir kare var. 60 tabanındaki (eski Babilliler tarafından kullanılan sayma sistemi) işaretlerin tercümesi, bu eski matematikçilerin Pisagor teoreminin (tabii ki bu şekilde adlandırılmıyor) yanı sıra diğer ileri matematik kavramlarının da farkında olduklarını gösterdi.

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Matematikçi Bruce Ratner konuyla ilgili bir makalesinde şöyle yazıyor:

"Sonuç kaçınılmaz. Babilliler bir karenin köşegeninin uzunluğu ile kenarı arasındaki ilişkiyi biliyorlardı: d=2'nin karekökü.

Bu muhtemelen irrasyonel olduğu bilinen ilk sayıydı. Ancak bu onların Pisagor Teoremi’ne veya en azından karenin köşegeninin özel durumuna (d2 = a2 + a2) aşina oldukları anlamına geliyor.”

Peki bu neden Pisagor'a atfedildi?

Pisagor'un hiçbir orijinal yazısı günümüze ulaşmadı. Onun hakkında bildiklerimiz başkaları tarafından, özellikle de günümüzün güney İtalya'sında kurduğu bir okulun üyeleri olan Pisagorcular tarafından aktarıldı. Pisagor'un Yarım Dairesi adı verilen okul gizliydi, ancak orada öğrenilen veya keşfedilen bilgiler aktarılıyor ve çoğu zaman adamın kendisine atfedilmekte..

Ratner sözlerine şöyle devam ediyor:

"Pisagor'un orijinal kaynaklarının nadir olmasının bir nedeni, yazılı materyal az olduğundan Pisagor bilgisinin bir nesilden diğerine ağızdan ağza aktarılmasıydı. Ayrıca, liderlerine duydukları saygıdan ötürü, Pisagorcular tarafından yapılan keşiflerin çoğu Pisagor'un kendisine atfedildi; bu, 'Pisagor Teoremi' terimini açıklayabilir."

Her ne kadar Pisagor teoriyi ortaya koymamış olsa da, okulu onu kesinlikle popüler hale getirdi ve en azından sonraki birkaç bin yıl boyunca teori onunla ilişkilendirildi.