Bildiğiniz bütün şifa çaylarını unutun! Geçmeyen boğaz ağrısı için bunu yapın

Herhangi şiddetli ve kronik bir hastalık olmadığı sürece boğaz ağrısına evde yapılan doğal çaylar şifa olur. Ancak geçmeyen ve nefes almayı bile güçleştiren boğaz ağrısını tek hamlede bitirecek doğal çayı sizler için derledik. Boğaz ağrısı grip ve enfeksiyonel virüslerin bıraktığı bir hasardır. Kuru öksürüğe yol açan boğaz ağrısı akciğerlerde hasara neden olur. Bu yüzden acilden bu sağlık sorunun çözülmesi lazım.

Yüzyıllardır Anadolu'nun gizemli şifası olarak kabul edilen ve boğaz ağrısını bitiren ayva çayı, akciğerlere de fayda sağlar.

BOĞAZ AĞRISINI ANINDA İYİLEŞTİREN ÇAY

Ayva çayı boğaz ağrısının tek doğal şifa kaynağıdır. Anadolu'da kimyasal ilaçlardan önce başvurulan çaydır. Bir adet ayvayı yaprağı kabukları ve çekirdekleriyle beraber kesin.

Küp küp doğradığınız ayvayı 2 su bardağı suyla beraber ocağa koyun. Akabinde içine bir tatlı kaşığı keçiboynuzu pekmezi, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çubuk tarçın atın. İyice kaynarken içine 2 tane karanfil ekleyin.

5 dakika sonra ocaktan karışımı alın. Akabinde süzerek boşaltın. Her gün bir bardak için. Boğaz ağrınız çok kötüyse günde 2 bardak tüketin.

AYVA ÇAYININ FAYDALARI

Düzenli tüketildiğinde kandaki şeker oranını dengeler. Kan yapıcı hücre sayısını artırır. Kan dolaşımını sağlayarak ayak tabanından saç köklerine kadar hücrelerin hareketlenmesine yardımcı olur.

Akciğerlerde hasar bırakan virüslerin etkinliğini azaltır. Balgam söktürerek kuru öksürüğü önler. Ağız içindeki yara ve enfeksiyon oranını azaltır.