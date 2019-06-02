Bilderberg'in gizemli katılımcılarını görüntülemek isteyen gazetecilere gözaltı!

Montrö kentinde başlayan Bilderberg Toplantıları'na katılmak için havaalanına iniş yapan isimlerle röportaj yapmak isteyen gazeteci Dan Dicks ve ekibi havaalanında gözaltına alındı.

Cenevre Havaalanı'nda 20 dakika süreyle gözaltı odasında tutulan gazeteciler daha sonra serbest bırakıldığında Bilderberg katılımcıları alanı çoktan terk etmişti.

Yetkililer tarafından engellenen gazeteci Dicks, "Bu yıl son derece gizli, herhangi bir görüntü alabilmek için yolun ortasında durup beklemeliydik." şeklinde konuştu.

Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsviçre'de

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun çıktığı Avrupa turunda duraklarından biri İsviçre oldu. Pompeo, İsviçre'nin göl kenarındaki beldesinde gizli bir buluşma gerçekleştirdi.

İsviçre basınına göre Dışişleri Bakanı Pompeo da Bilderberg Toplantıları'nda hazır bulunacaktı, ancak yetkililer bu iddiaları reddetmişti.

Bilderberg Toplantıları Bakan Pompeo'nun kamuoyuyla paylaşılan etkinlik programına konulmazken, üst düzey bir yetkili kendisinin Cumartesi günü toplantılara beklendiğini açıkladı.

Pompeo'nun İsviçre Ekonomi Bakanı Ueli Maurer ile masaya oturması ve ikilinin İsviçre'nin ABD çıkarlarını temsil ettiği İran'daki durumu tartışması bekleniyordu.

Kaynak: Euronews