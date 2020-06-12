  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bild'den yeni iddia! 'UEFA tarafından Türkiye'ye iki teklif sunulacak'

Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınıp Portekiz'e verileceğini öne süren Almanlar yeni bir iddia ortaya attı. İddiaya göre, final kesin olarak Portekiz'e verilecek. Türkiye'ye ise 2021 ya da 2024 ev sahipliği teklif edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:49:00 -
Bild'den yeni iddia! 'UEFA tarafından Türkiye'ye iki teklif sunulacak'

Alman Bild gazetesi Şampiyonlar Ligi finalinin Lizbon'a kesin olarak alındığını iddia etti.

UEFA İcra Kurulu'nun 17 Haziran'da yapacağı önemli toplantıya kısa bir süre kala, Şampiyonlar Ligi'nin organizasyonu ile ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Cumhuriyet’in Bild'den aktardığı habere göre final büyük ihtimalle 22 Ağustos Cumartesi günü Lizbon'daki Benfica'nın stadı Luz'da oynanacak. Ancak finalin 23 Ağustos pazar günü de oynanma ihtimali bulunuyor. UEFA'nın planına göre ilk aşamada henüz oynanamayan 16'lı finalin dört maçı 8 ve 9 Ağustos günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

UEFA İcra Kurulu toplantısında Avrupa Ligi'nin tamamlanacağı ülke olarak Almanya'nın açıklanması bekleniyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde bulunan Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen ve Duisburg'da turnuvanın tamamlanması planlanıyor.

‘İstanbul 2021 ya da 2024 ev sahipliğini alacak’

Toplantı sonrası 2020 finalinin ev sahibi Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi finali organizasyonunun da durumunun açıklığa kavuşması bekleniyor. İstanbul 2021 ya da 2024 ev sahipliğini alacak.

Almanlar skandal kararı dünyaya duyurdu: Türkiye'den alıp Portekiz'e verdiler
Almanlar skandal kararı dünyaya duyurdu: Türkiye'den alıp Portekiz'e verdiler

Spor

Almanlar skandal kararı dünyaya duyurdu: Türkiye'den alıp Portekiz'e verdiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı