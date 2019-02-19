Bilanço ağırlaşıyor! Bulunan cansız beden sayısı 11'e yükseldi Edirne'de farklı gün ve alanlarda düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 3 cansız beden bulundu. Son bulunan cesetlerle aralık ayından bu yana bulunan ceset sayısı 11'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ve hudut askerlerince farklı günlerde, biri İpsala'ya bağlı Paşaköy köyünde Meriç Nehri yakınlarında baraka içerisinde, diğeri yazlık sedde kenarında donmuş erkek cesedi, Meriç ilçesine bağlı Yenicegörece köyünde de Ergene Nehri'nde fiziki özellikleri belli olmayan, kemikleri kalmış vaziyette ceset bulundu. Düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen cesetler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ceset sayısı 11'e yükseldi Son cesetlerle beraber Aralık ayından bu yana sınırda düzensiz göçmenlere ait 11 ceset bulunmuş oldu, Kişilerin, donarak öldükleri tahmin ediliyor. Bölgede daha önce de Yunanistan polisinin geri gönderdiği ve dönüş yolunda boğularak yada donarak ölen çok sayıda göçmene ait ceset bulunduğu belirlenmişti.

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