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Bilanço ağırlaşıyor! Bulunan cansız beden sayısı 11'e yükseldi

Edirne'de farklı gün ve alanlarda düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 3 cansız beden bulundu. Son bulunan cesetlerle aralık ayından bu yana bulunan ceset sayısı 11'e yükseldi.

19 Şubat 2019 Salı 20:31
Bilanço ağırlaşıyor! Bulunan cansız beden sayısı 11'e yükseldi

Alınan bilgiye göre, jandarma ve hudut askerlerince farklı günlerde, biri İpsala'ya bağlı Paşaköy köyünde Meriç Nehri yakınlarında baraka içerisinde, diğeri yazlık sedde kenarında donmuş erkek cesedi, Meriç ilçesine bağlı Yenicegörece köyünde de Ergene Nehri'nde fiziki özellikleri belli olmayan, kemikleri kalmış vaziyette ceset bulundu.

Düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen cesetler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ceset sayısı 11'e yükseldi

Son cesetlerle beraber Aralık ayından bu yana sınırda düzensiz göçmenlere ait 11 ceset bulunmuş oldu,

Kişilerin, donarak öldükleri tahmin ediliyor.

Bölgede daha önce de Yunanistan polisinin geri gönderdiği ve dönüş yolunda boğularak yada donarak ölen çok sayıda göçmene ait ceset bulunduğu belirlenmişti.

 

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 20:31
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  4. Ergene Nehri
  5. İstanbul Adli Tıp Kurumu

YORUM YAZ

  • Leventbay Leventbay 53 dk önce
    İnsan oldugumuzdan utanalım. Biri çıkmış padişah benim diye diretmiş .. geri kalan. vatanlarından olmuş ölmüş . ... kimin umurunda bu .Köpekler bile sahiplenilirken . İnsanlık utancı donarak ölmek .

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