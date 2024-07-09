Bilal Erdoğan'ın gol sevinci olay oldu! Ahmet Hakan, "Merak ettim" deyip bakın ne yazdı

Ahmet Hakan, Bilal Erdoğan'ın Hollanda maçında attığımız gol sonrası yaşadığı sevinci anlattı. Hakan, bu sevinç gösterisinin Türklerin sevinme tarzını yansıttığını belirtti. Hürriyet'teki yazısında, Bilal Erdoğan'ın sempatik bir sevinç gösterisi sergilediğini ifade eden Hakan, şunları kaydetti:

"Hollanda’ya gol attığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl sevinmiştir diye merak ettim.

Sonra bir video gördüm.

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ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ayakta.

Mutluluklarını ve sevinçlerini alkışlarla yansıtıyorlar.

Bilal Erdoğan ise yerinde duramıyor.

Bana çok sempatik geldi bu içtenlikli sevinç gösterisi.

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Ve yorumum şu oldu:

“Bu tipik Türk tipi sevinmedir. Biz Türkler, eğer Cumhurbaşkanı değilsek sevincimizi işte böyle hoplayıp zıplayarak gösteririz” dedim."