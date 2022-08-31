Bilal Erdoğan'dan o ülkenin cumhurbaşkanı ile kritik görüşme

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı olarak bir uluslararası turnuva için Kazan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile görüştü.



Minnihanov'un basın merkesinden verilen bilgiye göre Erdoğan, 1. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'ne katılmak için Tataristan'ın başkenite geldi.



Erdoğan'ın başkanlık sarayının girişinde karşılayan Minnihanov, "Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, cumhuriyetimiz için büyük bir etkinliktir. Kazan'a gelişiniz ve zirveye katılımınız, etkinliğin katılımcıları ve konukları için büyük anlam taşıyor" dedi.



Minnihanov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan'ın, Türkçe konuşan ülkeler de dahil olmak üzere farklı halklar arasındaki kültürel ve sportif bağların gelişmesine büyük katkı sağladığını kaydetti.



Rüstem Minnikhanov ayrıca Tataristan-Türkiye işbirliğinin geliştirilmesine verdiği destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a derin şükranlarını iletmesini istedi.



Açıklamaya göre Bilal Erdoğan da, babasının Rüstem Minnikhanov'a sıcak selamlarını iletti ve daveti için teşekkür etti. Erdoğan, "Biz Tatarlarla kardeşiz ve sizi her zaman destekleyeceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca Minnihanov'a, "Rusya ile İslam dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çok şey yapıyorsunuz" diyerek teşekkür etti.

Turkrus