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Bilal Erdoğan'dan İtalyanca şarkı

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katıldığı radyo programı bir sürprizle başladı. Yayının başında, Bilal Erdoğan'ın İtalyanca seslendirdiği şarkı dinletildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:58

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın, Best FM'de Adem Metan'a konuk olduğu program bir sürpriz ile başladı. Yayının başında, Bilal Erdoğan'ın İtalyanca seslendirdiği şarkı dinletildi. 

"Çocuklarımı Fenerbahçeli olarak büyütmek istiyorum"

Sorulan soru üzerine, desteklediği kulübün Fenerbahçe olduğunu açıklayan Bilal Erdoğan, "Fenerbahçe'nin maçını tribünde izleyeli üç dört yıl olmuştur. Futbol seyircisiyim ve futbol kültürüm de iyidir. Fanatik bir taraftar değilim. İnsanların kendilerini kaptırdığında nerelere gittiğini görebiliyoruz. Ben futbolu çocuklarımla izleyince keyif alıyorum. Çocuklarım futbolu sever. Onlarda benim gibi Fenerbahçeli. Çocuklarımın Fenerbahçe taraftarı olmasını istiyorum ve Fenerbahçeli olarak büyütmek istiyorum. Neden böyle istiyorum çünkü evde çocuklarımla aynı renkleri severek desteklemek isterim." dedi.

"Go-Kart'ı çok severim"

Hobileriyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Aracımı kendim kullanmayı tercih ederim. Otomobil düşkünlüğüm kısmen var. Go-Kart binmeyi çok severim. En son Erzurum'da büyük oğlum ile bir Go-Kart yarışı yapmıştık çok eğlenmiştik. Çocuk sahibi olduktan sonra hız yapmamaya daha da dikkat ediyorsun" diye konuştu.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:58
  1. Erzurum
  2. Bilal Erdoğan
  3. İtalyanca
  4. İtalyanca şarkı

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah34 dk önce
    Hayat sana güzel bilal.
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