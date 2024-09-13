Bilal Erdoğan'dan Gazze çağrısı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Göçebe Oyunları’nın kapanışında dikkat çeken “Gazze” açıklaması yaptı.

ERDOĞAN: ”TÜRK BİRLİĞİ KONUSUNDA GÜZEL BİR YOL AÇILDI”

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı N. Bilal Erdoğan, yok olmaya yüz tutmuş geleneksel kültür, sanat ve spor dallarının ihyası için oluşturdukları Etnospor ve Göçebe Oyunları etkinliklerinin Türk devletleri arasında kaynaşmayı artırdığına da dikkat çekerek, “Bugün Türk Dil Birliği çalışmaları başladı. Bunun hepimizi sevindiriyor.

“ENGELLİ SPORCULARIMIZA VERDİĞİMİZ DESTEĞİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ”

Aynı zamanda YETEV Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten N. Bilal Erdoğan, Paralimpik Oyunları’nda Türk sporcularının elde ettiği başarılardan büyük bir memnuniyet duyduğunu da ifade ederek, “Devletimiz sporun her alanına destek verdi. Engelli kardeşlerimize de tam destek verdi. Bu desteğini karşılığını da Paris Paralimpik Oyunları’nda aldık.” diye konuştu.