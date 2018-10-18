Bilal Erdoğan: Neslimizi koruyacak olan imandır

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kaya Termal Otel'de yapılan İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği (İMHAD) Liderlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, liderliğin, özgüven sahibi olmanın yanı sıra kendini iyi tanımayı da gerektirdiğini belirtti.

Liderlerin, gerçekleşmesine gerektiğine inandığı değişimler için görevler üstlendiğine değinen Erdoğan, "Liderlik programını bitiren kardeşlerim, birer İmam Hatipli. İmam Hatiplilerin dünya ile ilgili çok yüce hedefleri olduğunu biliyorum." dedi. Erdoğan, dünyanın birçok sıkıntının, çatışmanın, zulmün içinden geçtiğine işaret ederek, "Dünyanın çeşitli bölgelerinde sadece açlık, fakirlik, hastalık sorunları yok. Aslında kendini müreffeh hisseden toplumlarda bile derin sosyal sorunların yaşandığını biliyoruz." diye konuştu.

Dünyada çok kısa zamanda büyük değişimlerin yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, bozmanın ve yıkmanın daha kolay olduğunu, yapmanın ve inşa etmenin ise daha zor olduğunu ve sabır istediğini anlattı.

'İnsan makama, mülke, şöhrete kul olmuş'

Erdoğan, bir lider olarak kendini, toplumu tanımanın, bu noktada da önemini hissettirdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bugün Batı'nın, gençlerimizin önüne koyduğu paradigmaya bakarsak, kulluğu, bir yaratıcıya inanmayı, O'nun emirlerine riayet etmeyi, kölelik olarak görüyorlar. Kimisi 'din afyondur' demiş. Pozitivist akımlar da 'aşağı' görmüş. Bunları yaparken aslında insanı, dünyası sınırlı hale getirmişler. İnsan makama, mülke, şöhrete kul köle olmuş. Batı'nın sunduğu şey, 'ne kadar fazla maaşın olursa o kadar mutlu olursun.' Bu köleliktense Yaratıcı'ya inanmak daha yüce değil midir? Gençlerimize bunu aşılamamız, imanın özgürleştirdiğini anlatmamız gerekir."

"Toplum olarak çağın getirdiği imtihanların sonuçları ile mücadele ediyoruz." diyen Erdoğan, "Gençlerimizin gelecek kaygılarını yükselten bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde bizim neslimizi koruyacak olan imandır, değerlerimize sımsıkı sarılmaktır." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, konuşmasının sonunda İMHAD Liderlik Akademisi eğitmenlerine, programı destekleyen kurumlara ve okul müdürlerine teşekkür plaketi verdi.