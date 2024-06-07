Bilal Erdoğan: Hazinenin kapılarını aralıyoruz! 6. Etnospor Kültür Festivali'nde! Büyük ilgi gördü!

6. Etnospor Kültür Festivali'nde Azerbaycan-Karabağ Atlı Dans Ekibi'nin gösterisi beğeni topladı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalin atlı sporlar alanında yapılan etkinlikte Azerbaycan ekibi, geleneksel danslarını ve at üzerinde yaptıkları akrobatik hareketlerle hünerlerini sergiledi.

Geleneksel halk oyunlarının sergilendiği, atlı ekibin de zaman zaman performansa dahil olduğu gösterinin son bölümünde 6 dansçı, koşan atların üzerinde birbirlerinin omuzlarına çıkarak kule oluşturdu ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının açarak izleyicileri selamladı.

Azerbaycan-Karabağ Atlı Dans Ekibi'nin gösterisi sırasında tribünlerin tamamı doldu.

6. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı. Açılış töreninde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Burada kendi köklerimize ve dünyanın renkli kültürlerine uzanıyor, geleneklerimizle özel bir yakınlık kuruyoruz. Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi unsurların bütün insanlık için bir hazine olduğunu düşünüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu festivaller aracılığıyla da hazinelerin kapılarını hep birlikte aralıyoruz" ifadelerini kullandı.

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BARIŞ İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden çatışmalar, yanı başımızdaki savaş, Filistin'deki soykırımın insanlığı barış için daha fazla çalışmaya mecbur kıldığını belirten Erdoğan, "Her birimiz bir diğerimizin yüzünde tebessüm olmak için geç kalmış değiliz. Dünyaya ümit aşılayabilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmalıyız. Altıncı Etnospor Kültür Festivali'ni de bu bağlamda oldukça önemli görüyorum."

BU ORGANİZASYON VİZYON SAHİBİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "Hepimiz çocukken hayal ederiz, at binmek, güreş tutmak, koşmak, oynamak isteriz. Burada cıvıl cıvıl çocukları görüyoruz, gençleri görüyoruz. Okullardan gelmişler ve buradaki kültürel faaliyetleri görüyorlar. Hepimiz çocukken at binmek istemişiz. Burada onun denemesini yapabilirler. Eğlenceleri, kültürü görebilirler. Türki Cumhuriyetlerden, çevre ülkelerden gelen dostlarımızın etkinliklerini görebilirler. Etnospor bu vizyona sahip" diye konuştu.

'TERÖRİST İSRAİL'

Spor dünyasından önemli isimlerin katıldığı ve muhteşem gösterilerle başlayan festivalde Gazze'ye destek için etkinlik alanı kuruldu. Yere sıralanan çocuk ayakkabıları ve oyuncakları ile açılan terörist İsrail pankartıyla Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekildi. Ayrıca "Filistin için sen de bir şey yaz" notuyla gelen misafirler alandaki duvara notlar yazdılar.