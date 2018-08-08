Bilal Erdoğan: Birlik ruhunu dünyaya haykıracağız

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947. Yıl Dönümü Anma Programı" etkinlikleri kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısı, Malazgirt ilçesindeki "1071 Zafer Atını" önünde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bilal Erdoğan, Muş'a geldikleri ekiple, Malazgirt etkinliğinin geçen seneden çok daha düzenli hazırlanması üzerine çalıştıklarını söyledi.

26 Ağustos'ta Malazgirt'te çok müstesna bir gün yaşayacaklarını, Türkiye'nin birlik tablosunu orada yeniden dünyaya haykıracaklarını vurgulayan Erdoğan, bin yıl önce Malazgirt ile kazanılan zaferin Anadolu'nun kapılarını açtığını anımsattı.

Malazgirt'in şehit kanlarıyla sulanırken cephede Türk, Kürt, Arap ve ümmetin bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anadolu toprakları böylelikle aslında İslam ümmetinin de vatanı oldu. Bizim sancaktarlığımızda Türk milleti, Cumhurbaşkanımızın dediği 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışı bin yıl önceki ruha yaslanmaktadır. Biz sırtımızı başkaları gibi başka yerlere değil, bu inanca, bu birlik ruhuna yaslıyoruz. Çanakkale'de yaşadığımız ruh Malazgirt'e, Alparslan'ın ordusundaki ruha, Kudüs önlerindeki Selahaddin'in ordusundaki ruha yaslanmaktadır. Türkiye'nin son 15-16 yılda ortaya koyduğu yükseliş, yeniden diriliş ve şahlanış tam da bu ruha dayanmaktadır."

"Birlik ruhunu Anadolu'ya, dünyaya haykıracağız"

"Şu anda Türkiye'ye çeşitli mihraklardan yapılan taarruzların nedeni Türkiye'deki bu ruhun yeniden canlanması, dirilmesidir. Birliğimizin, kenetlenmemizin, dayanışmamızın oluşturacağı gücün maalesef düşmanlarımız bizden daha çok farkındalar." diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Çanakkale Zaferi'nin büyük ihtişamla kutlandığını, gençlerin Çanakkale'yi, şehitliği ziyaret ederek, o birlik ruhunu yaşadığını ifade etti.

Erdoğan, şimdi Malazgirt'i de Çanakkale'nin kutlanış ihtişamının yanına, onunla yarışır şekilde koymak için yola çıktıklarını belirterek, Okçular Vakfı olarak bu konuda bütün ilgili kurumların desteğine başvurduklarını, devletin bütün kurumlarının da Malazgirt Zaferi'nin adına yakışır şekilde kutlanması için seferber olduğunu aktardı.

Kentte hazırlıkların yapılmasında büyük emek harcayan vali, kaymakam ve yerel idarecilere teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. 24-25 Ağustos'ta Ahlat'ta olacağız. Etkinliklerimiz olacak. Birlik ruhunu, ümmet şuurunu yeniden gür sesle bütün Anadolu'ya, dünyaya haykırmış olacağız. Bu, bölge için büyük bir turizm potansiyeli, kültürel zenginlik, hareketlilik oluşturacak. Bu kardeşlik ruhunu yeniden düşünmemiz lazım. 'İnananlar kardeştir' buyuruyor Rabbimiz. O zaman birinin arkasından konuştuğumuzda bunu neden yaparız, emanete ihanet ettiğimizde bunu neden yaparız, Müslümanların hukukunu korumadığımızda acaba neyi düşünerek yaparız, bu iç muhasebeleri yapmamız gerekiyor.

Bireysel anlamda kendi kendimizi hesaba çekmemiz gerekiyor. Allah, 'Siz kendinizi değiştirmedikçe benim rahmetim size isabet etmez...' Millet olarak bu birlik kardeşlik şuurunu yaşatmamız lazım. Düşmanlıkları, dedikoduları, hıyanetleri değil. Biz ne zaman birliğimizi yücelttik, Allah bize zaferler yazdı. Ne zaman birbirimize düştük, aramıza tefrika tohumları ekildi, o zaman zelil olduk. Yeniden diriliş hikayesi yazmak istiyorsak 21. yüzyıla damgamızı milletçe vurmak istiyorsak yeniden birlik olmak zorundayız. İnşallah Malazgirt kutlamalarımızın güçlenmesi bunun işaretçisi olsun."

Konuşmaların ardından Erdoğan, Yıldız ve Kayacan, "Ya Hak" diyerek geleneksel oklarla menzil atışları yaptı.

"Burada bin yıllık tarihimiz var"

Basın toplantısının ardından beraberindekilerle Bitlis'in Ahlat ilçesine geçen Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinliklerinin yapılacağı Çarho mesire alanında incelemelerde bulundu.

Han çadırı, cirit, güreş ve okçuluk sahaları hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'ne nazır bir alanda Ahlatlıların önceden de mesire alanı olarak kullandığı yerde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerinin düzenleneceğini söyledi.



Erdoğan, mesire alanında yapılacak oba meydanı, güreş, cirit ve atlı sporlar sahası, okçuluk alanı gibi yerlerde yıl boyunca vatandaşların hem piknik, hem spor yapabildikleri, ok atabildikleri, kıl çadırlardaki kültürel sergileri veya tanıtımları gezebildikleri bir yerin ilçeye kazandırılacağını belirterek, şöyle devam etti:



"Burada bin yıllık bir tarihimiz var. 8 binin üzerinde Selçuklu mezar taşının bulunduğu bir mezarlığımız var. Osmanlı dönemine dayanan tarihi camilerimiz var. Burası ecdadın Anadolu'yu İslamlaştırmak için dağıtım merkezi olarak kullandığı giriş noktası. İstiyoruz ki Malazgirt etkinlikleri çerçevesinde sadece Malazgirt değil Ahlat da bilinsin. Anadolu'daki tarihimiz gençlerimiz tarafından çok daha iyi idrak edilsin istiyoruz. Aynı zamanda nasıl ki burada Alparslan'ın ordusunda bütün ümmetin mensupları varsa, yeniden bizim ülkemizin birlik beraberliğine remiz olsun. 'Şucuydu, bucuydu, şu renkti, bu renkti, bu ırktı' diye konuşulmasın. Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak ülküsüyle ülkemizi geleceğe, aydınlık yarınlara taşıyalım istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Ahlat'ı görmeye, Malazgirt'i tanımaya davet ediyoruz."

"Herkesi Ahlat'a bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Ahlat'ın geçmişte önemli yerleşim bölgelerinden biri olduğunu söyledi.



Ahlat'ın "Kubbet-ül İslam" (İslamiyet'in kubbeleri) olan 3 kentten biri olduğunu anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:



"Kubbet-ül İslam, İslam'a şahsiyet yetiştiren, eserler üreten mekanların adıdır. Vatandaşlarımızın burayı özellikle gezmesini arzu ediyoruz. Geçen yıl buraya geldiğimizde dedelerimizin kabristanında bulunmanın huzurunu, maneviyatını yaşadık. İki gün etkinlikler olacak burada. Sultan Alparslan 24 Ağustos'ta buradaydı. 26 Ağustos'ta da Malazgirt'te. Biz de 24'ünde burada olacağız, etkinliklerimiz olacak. Gençlerimizi, herkesi buraya beklediğimizi ifade ediyorum. Okçular Vakfı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, bu yıl daha coşkulu anma programı idrak etmiş olacağız."



Etkinlik alanında Erdoğan'a, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, AK Parti İl Başkanı Nasrullah Tanglay ve kurum amirleri eşlik etti.