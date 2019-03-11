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Bilal Erdoğan Antalya'da cami açılışına katıldı

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Antalya'nın Manavgat İlçesinde yaptırılan Hacı Şükran Özel Camii'nin açılış törenine katıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:49
Bilal Erdoğan Antalya'da cami açılışına katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Antalya'nın Manavgat İlçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Ahmet Özel'in annesi adına yaptırdığı Hacı Şükran Özel Camii'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Manavgatlı olan Ahmet Özel tarafından annesi Şükran Özel adına Manavgat'ta yaptırılan Hacı Şükran Özel Camii hizmete açıldı.

Caminin açılış törenine TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, İlçe Müftüsü Mustafa Atilla, Ahmet Özel ve annesi Şükran Özel ile diğer davetliler katıldı.

Kuran okunarak başlayan açılışta konuşan Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla, hizmete açılanla birlikte Manavgat'ta 250 camiinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

"Ölümü hatırlayarak yaşayacağız..."

Bilal Erdoğan, camilerin İslam dininin bir şiarı olduğunu belirterek, yaşayan her canlının mutlaka öleceğini vurguladı. Bilal Erdoğan, "Ölümü hatırlayarak yaşayacağız ki doğruyu yanlışı; helali haramı birbirinden ayırt edebilelim. Allah'ın emir ve yasaklarına göre yaşayalım. Ama geçmişi de hatırlamak lazım. Bugün burada bir cami açılırken, yakın tarihimizde, ülkede camilerin ahıra çevrildiği, camilerin yıkıldığı, molozlarının arsalarının ayrı ayrı satıldığını biliyoruz. Bunların sayılarının 10 bin ile 20 bin arasında olduğu konuşuluyor. Bugün Türkiye'de 80 binin üzerinde cami var, düşünün bu rakamın ne kadar büyük olduğunu" dedi.

Konuşmalardan sonra yapılan duanın ardından, açılış kurdelesi kesilen cami hizmete girdi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:49
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