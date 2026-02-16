  • İSTANBUL
Bilal Erdoğan ABD ve Arap basınından sonra Rus medyasında… Sovyet devriminin kurucusu Lenin'e benzettiler

Son dönemde Türkiye basınının yanı sıra ABD ve Arap basınında sık sık boy haber olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan Rus basınında da haber oldu. Rus medyası Bilal Erdoğan’ın Sovyet devriminin kurucusu Vladimir İlyiç Lenin'e benzetti.

ABD medyasından Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halefiyle ilgili olarak geçen hafta yaptığı bir analiz haberde, Bilal Erdoğan’ı ‘potansiyel aday’ olarak gösterdi. Arap medyasında da sık sık benzer haberler yer alıyor. Bilal Erdoğan son olarak Rus basınında haber oldu.

Kommersant gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığında son dönemi olduğunu hatırlatarak "Bilal Erdoğan medyada giderek daha görünür bir figür haline geliyor, etrafında belirli bir yapı kuruluyor. Türk siyasetinde her şey olabiliyor" yorumunu yaptı.

Moskovskiy Komsomolets gazetesi de son zamanlarda Bilal Erdoğan’ın siyaset sahnesinde ortaya çıkışına ve parti yapılarındaki artan etkisine dikkat çekti.

CUMHURŞKANI DEĞİŞSE BİLE SOYADI DEĞİŞMEZ İDDİASI

Vzglyad internet gazetesi köşe yazarı Dmitriy Bavırin de, “Anayasaya göre Erdoğan erken seçime gidilmemesi halinde son başkanlık dönemini tamamlıyor. Ancak başka bir cumhurbaşkanın geleceğine inananlar arasında soyadının değişeceğine inanmayanlar da var” iddiasında bulundu.

Bavırin, Bilal Erdoğan’ı dış görünüş olarak 1917 Bolşevik Devrimi lideri ve kurucusu Vladimir İlyiç Lenin’e benzetti.

