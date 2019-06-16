Bilal Ekşi: En iyiler arasındayız
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarının güvenli olduğunu belirtti.16 Haziran 2019 Pazar 11:47
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarının güvenli olduğunu belirtti.
Ekşi, “Şirketimiz son 12 ayda yurtdışındaki 54 havalimanında 107 emniyet denetiminden geçti. Aldığımız karne notu 0,205 olup en iyi havayolları arasındayız” açıklamasını yaptı. Ekşi, emniyet kadar konfora da önem verdiklerine dikkat çekerek, “Eğitim ve bakım da dahil her alanda önde olmaya çalışıyoruz” dedi.
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