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Gündem Bilal Ekşi duyurdu: THY seferleri normale dönüyor!
Gündem

Bilal Ekşi duyurdu: THY seferleri normale dönüyor!

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda 13.00'e kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 10:49:00 -
Bilal Ekşi duyurdu: THY seferleri normale dönüyor!

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirterek, "Saat 07.00-13.00 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz." ifadelerini kullandı.

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