0553 313 94 23

Bilal Eker kimdir | AK Parti Kahramanmaraş Ekinözü belediye başkan adayı İbrahim Yılmazcan

Bilal Eker AK Parti Kahramanmaraş Ekinözü belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Bilal Eker’in kim olduğu araştırılıyor. Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan adayı Bilal Eker kimdir? İşte Bilal Eker biyografisi

13 Ocak 2019 Pazar 15:10
Bilal Eker kimdir | AK Parti Kahramanmaraş Ekinözü belediye başkan adayı İbrahim Yılmazcan

Bilal Eker AK Parti Kahramanmaraş Ekinözü belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Bilal Eker’in kim olduğu araştırılıyor. Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan adayı Bilal Eker kimdir? İşte Bilal Eker biyografisi...

Bilal Eker kimdir?

09.10.1973 yılında Malatya Darende ilçesinde doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Ekinözü’nde yaptı. Ekinözü çok programlı lise elektrik bölümünden mezun oldu. Vatani görevini Isparta Eğirdir Komando Eğitim Taburunda tamamladı. Elbistan şeker fabrikası elektrik bölümünde alıştı. Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi Kaski müdürlüğünde tekniker olarak çalıştı. Ak parti kurulduğundan beri teşkilatın her kademesinde çalıştı. 2014-2017 yılları arasında Ekinözü ilçe teşkilat başkanlığı yaptı. 25.11.2017 yılında Ekinözü İlçe başkanlığına atandı ve halen ilçe başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 15:10
  1. Malatya
  2. Isparta
  3. Bilal Eker AK Parti Kahramanmaraş Ekinözü belediye başkan adayı
  4. AK Parti Kahramanmaraş Ekinözü belediye başkan adayı
  5. AK Parti Kahramanmaraş Ekinözü belediyesi
  6. Ak Parti
  7. ak parti adayları yerel seçim
  8. 2019 yerel seçimler
  9. yerel seçim adayları ak parti kahramanmaraş
  10. AK Parti Kahramanmaraş ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hagi'nin şampiyonluk favorisi Medipol Başakşehir
    1. Hagi'nin şampiyonluk favorisi Medipol..
    2. Mehmet Fatih Güven kimdir | AK Parti..
    3. Mehmet Özhaseki: Sizin huzurunuzda..
    4. "Brexit'i gerçekleştiremezsek biteriz"
    5. Gebelik hesaplaması nasıl yapılır? |..
    6. Google Play Store'dan Android..
    7. BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması
    8. Heyet Çorum'a geliyor! Maduro,..
    9. Altın süt mucizesi! Altın süt nedir |..
    10. TVF'den Neslihan'a danışmanlık görevi
    11. İsrail güçleri Filistinlilere ait..
    12. Elektriği daha ucuz kullanabilirsiniz?..
    13. Myanmar'dan skandal uygulama! Tarafsız..
    14. Suriye sınırına sevkiyat sürüyor!..
    15. Bilal Eker kimdir | AK Parti..
    16. Basketbolda maçın ardından
    17. Kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı..
    18. Kerkük'te DEAŞ saldırıları
    19. Karne alan çocuğa nasıl davranmalı? |..
    20. Çipras, yeni savunma bakanını açıkladı
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!
    2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim