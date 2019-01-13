Bilal Eker kimdir | AK Parti Kahramanmaraş Ekinözü belediye başkan adayı İbrahim Yılmazcan

Bilal Eker AK Parti Kahramanmaraş Ekinözü belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Bilal Eker’in kim olduğu araştırılıyor. Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan adayı Bilal Eker kimdir? İşte Bilal Eker biyografisi...

Bilal Eker kimdir?

09.10.1973 yılında Malatya Darende ilçesinde doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Ekinözü’nde yaptı. Ekinözü çok programlı lise elektrik bölümünden mezun oldu. Vatani görevini Isparta Eğirdir Komando Eğitim Taburunda tamamladı. Elbistan şeker fabrikası elektrik bölümünde alıştı. Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi Kaski müdürlüğünde tekniker olarak çalıştı. Ak parti kurulduğundan beri teşkilatın her kademesinde çalıştı. 2014-2017 yılları arasında Ekinözü ilçe teşkilat başkanlığı yaptı. 25.11.2017 yılında Ekinözü İlçe başkanlığına atandı ve halen ilçe başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.